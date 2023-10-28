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Ahlatcı Çorum FK yarın oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı siyahlıların dün tesis sahasındaki antrenmanı Manisa maçının taktiği ile tamamlandı.

Teknik Direktör Tahsin Tam bu son taktik çalışmada futbolculardan isteklerini uygulamalı olarak gösterdiği öğrenildi.

Kırmızı siyahlı takım bugün saat 10.30’da tesis sahasında yapacağı hafif bir çalışma ile Manisa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından açıklanan maç kadrosu saat 12’de Karayolu ile Ankara’ya hareket edecek. Çorum FK kafilesi 16.25 uçağı ile İzmir’e uçacak.

Kafile burdan Manisa’ya geçerek otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.