Ahlatcı Çorum FK yarın Sakaryaspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarının Çorum etabını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve öğleden sonra Sakarya’ya hareket etti.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 12’de tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Ahmethan Köse ve Geraldo ile milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ve daha sonra ise topla atak yönü değiştirme yapan kırmızı siyahlı takım son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaparak Sakaryaspor hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün Sakarya’da yapacağı ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak otelde maç saatini bekleyecek.