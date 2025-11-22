Çorum FK’nın eski futbolcularından Sabrican Vural, Karaman FK yönetimi tarafından kadro dışı bırakılma kararının ardından alacağını istediği için böyle bir karar alındığını söyledi.

Karaman FK tarafından yapılan açıklamada Sabrican Vural’ın kulübün etik değerlerine aykırı davranışları, kulübün otoritesini, disiplinini ve takım bütünlüğü üzerinde olmadığını hatırlatarak kendisinin süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Sabrican Vural da kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile suçlamalara cevap verdi.

Vural geçmiş dönemden kalan alacaklarını ödediği için kadro dışı bırakıldığını söyledi.

Vural 1,5 yıldır formasını giydiği Karaman FK yönetiminden geçmiş döneme ait alacaklarını istemesinden dolayı kadro dışı kararı verildiğini belirterek ‘Şunu belirtmek isterim ki 11 aydır ödeme alamamış bir futbolcunun hakkını savunması kadar doğal bu olayı sanki suç işlemiş gibi kamuoyuna aktırılması kabul edilemez. Hukuka aykırı bulduğum karara karşısözleşmemden ve yasadan haklarımı kullanacağımı sizlere paylaşmak istiyorum.

Son olarak formasını terlettiğim kulüplerde sahada mücadele eden kazanmak için savaşan hırsıyla, azmiyle saygıyla var olan bir futbolcu oldum ve bu değişmeyecek bir gerçektir’ dedi.