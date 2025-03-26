CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Çorum ziyareti öncesi TBMM'de bir konuşma yaparak Çorum'un sağlık alanındaki yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Meclis çalışmaları nedeniyle Bakanın ziyaretine eşlek edemeyeceğini belirten Tahtasız, Çorum'un eksiklerini şu şekilde sıraladı;

"Çorum'da tıp fakültemiz var, öğrencilerin eğitim göreceği morfoloji binası yok. Tüm sağlık birimlerinin yer alacağı güney kampüsünün bir an önce yapılmasını diliyoruz. Kanser tanı ve tedavi merkezinde kullanılan ve sürekli arıza yapan yirmi yıllık PET, radyoterapi Linac ve anjiyo cihazının yenilenmesini istiyoruz. MR ve tomografi cihazlarında sürekli sorun yaşanıyor, yetersiz kalıyor. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize kulak burun boğaz, tıbbi onkoloji, romatoloji, plastik cerrahi, çocuk nefroloji bölümlerinde uzman hekim eksik, sağlık personelimiz yetersiz. Randevu, MR, ultrason sırası almakta insanlar zorlanıyor. Yine, ilçe devlet hastanelerimizde uzman doktorlarımız eksik, il merkezinde ve ilçelerimizde ambulans sayımız yetersiz. Göğüs hastanemiz çok eski, yeni ve modern bir göğüs hastanesi Çorum'a acilen yapılmalı."