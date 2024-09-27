Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Murat Potuk'un eşi Çevre Sağlığı Teknikeri Elif Potuk hayatını kaybetti.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, kurum sitesinden yaptığı açıklamada, Çevre Sağlığı Teknikeri Elif Potuk'un kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, "Arkadaşımızın hastalığı sonucu aramızdan ayrılması her birimizi derinden sarsmış olup, bu acı kaybın üzüntüsünü gönülden paylaşıyoruz. Fedekarca göstermiş olduğu emeklerini unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Zehir, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına taziye dileğinde bulundu.

Merhumenin cenazesi Cuma Namazı sonrası Büyük Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Osmancık'ta toprağa verildi.