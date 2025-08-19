Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri ile birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Doç. Dr. Muhammed Gömeç'e hayır olsun ziyaretinde bulundu.

Ahmet Saatcı ziyarette yaptığı açıklamada, “Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanemize Başhekim olarak atanan Sayın Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak, Sayın Gömeç’in mesleki tecrübesi, güçlü vizyonu ve insan odaklı yönetim anlayışı ile sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da yükselteceğine olan inancımız tamdır. Sağlık alanındaki birikimi ile hastanemize değer katacağına, hem sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu artıracağına hem de vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve ulaşılabilir hale gelmesine önemli katkılar sağlayacağına, memnuniyetin artacağına olan inancımız tamdır. İdareciliğin bir bayrak yarışı olduğu açıktır. Yönetime getirilen ve sorumluluk sahibi kılınan idarecilerimizin tek amaçlarının, hizmette kaldıkları süre içerisinde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak ilkesi ile hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar şehrimize, hastanemize ve vatandaşlarımıza hizmet veren tüm yöneticilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Yönetim kadrolarında liyakat ve ehliyetin esas alınması öncelikli bir kriter olmalıdır. Liyakat ve ehliyet birikim ve tecrübe demektir. Bilgi ve birikime sahip, şehrimizi, hastaneyi ve sahayı bilen insanların yönetime getirilmesi, verilecek hizmetin aksamadan yürütüleceğinin bir göstergesidir. Hak, hukuk ve adalet çerçevesinde görev yapan tüm idarecilerimizin başımızın üstünde yeri vardır. Başarı ekip işidir. Ekip ruhuyla hareket edilerek, istişare ile alınan isabetli kararlar nasıl başarıyı beraberinde getirirse, yanlış alınan karar, yöntem ve uygulamalarda tabi olarak başarısızlığı doğurur. Yönetim kademelerinin takdir yetkileri vardır. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden Sağlık-Sen olarak beklentimiz, sağlık çalışanları tüm süreçlerde en özverili çalışılan, sıkıntının ve stresin had safhada olduğu alanlarda görev yapmaktadır.

Bu nedenle yönetim kademesinde olan idarecilerin, çalışma barışını, moral ve motivasyonunu artıracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Kraldan çok kralcı olmamalarıdır. Çalışan memnuniyetinin başarının en büyük anahtarı olduğunu unutmamalardır. Yönetim kademesinde olanların bu hassasiyeti göstermeleri, başarılarının sırrı olacaktır. İdarecilerimize yapacakları her güzel hizmette, elimizden gelen desteğin verileceğinin bilinmesini istiyoruz. Yönetim kademesinde olan bütün idarecilerin sorumluluk bilinci içinde çalışacaklarından eminiz. Baştabip beyin bilgi birikim ve tecrübesinin verilecek hizmette katma değer sağlayacağı açıktır. Kendisine ve ekibine, bu önemli görevinde sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir çalışma dönemi temenni ediyor, şehrimize ve hastanemize hoş geldiniz diyoruz. Gösterilen misafirperverlik ve nezaketten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve ekibine sendikal çalışmalarında başarılar diledi.

