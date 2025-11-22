Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve 22–28 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Her yıl 22 Kasım’ın, ülkemizde Diş Hekimliği Günü, 22–28 Kasım haftasının ise Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlandığını kaydeden Erol Afacan, “Bu tarih, 1908 yılında Tıbbiyeli Cemiyet üyesi diş hekimlerinin meslek örgütlenmesi çalışmalarını başlattıkları günün yıldönümüdür. Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Ağız florasındaki bozukluklar; diyabet, kalp-damar hastalıkları ve sindirim sorunları gibi birçok sistemik hastalığın gelişiminde rol oynayabilmektedir.

Eczacılar olarak bizler; diş ve ağız sağlığında kullanılan ürünlerin doğru seçimi ve kullanımı konusunda danışmanlık yapmakta, florid, gargara ve diş macunu etken maddeleri hakkında halkı bilgilendirmekte, ağız kuruluğu, aft, diş eti kanaması gibi durumlarda uygun ürün önerileriyle hastalara destek olmaktayız. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşamın başlangıcıdır. Diş hekimliği camiasına meslek haftalarında başarı dileklerimizi sunuyor, ağız sağlığı bilincinin artmasına katkı sağlayan tüm sağlık profesyonellerini kutluyoruz. Eczacı ve diş hekimi el ele; halk sağlığı için birlikte” ifadelerini kullandı.



