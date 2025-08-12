Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Çorum FK ilk maçında Amedspor’u 2-0 yenmenin coşkusunu maç sonunda doyasıya yaşadı. Sezona kendisi gibi şampiyonluk hedefi ile başlayan rakibi önünde her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takımda maçın bitiş düdüğü sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

Son yılların en fazla taraftarı önünde oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular saha içinde büyük bir sevinç yaşadılar. Futbolcular ve kenar yönetim daha sonra tribünlerde kendilerine destek veren taraftarları ile bu sevinci yaşamaya devam ettiler.

Futbolcular daha sonra soyunma odasına geçtiler ve burda Başkan Oğuzhan Yalçın, 2. Başkan Baran Korkmazoğlu ve Onursal Başkan Muhsin Dere ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile galibiyet coşkusunu burada yaşamaya devam ettiler.