Badminton Süper Liginde 5. etap müsabakaları hafta sonunda Ankara’da yapıldı. Osmancık Barış Boyar Badminton takımı bu etapta yaptığı üç maçta bir galibiyet iki mağlubiyet aldı.

Antrenörler Barış Boyar ve Murathan Eken yönetimindeki Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Mehmetcan Töremiş, Muhammed Mahmud Sert, Gökhan Alnıdelik, Eyüp Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Ceren Özdemir, Beren Aşkar, Behiye Bodur, Elifnaz Şişkinoğlu ve Afra Güngör’lü kadrosu ile mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Ankara Genç Yıldızlarıspor’u 5-2 yenerken Samsun Büyükşehir’e aynı skorla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a ise 6-1 mağlup oldu.

Ligde beşinci etap sonunda İstanbul Büyükşehir takımı 13 maçınıda kazanarak 39 panla liderliğini korurken Erzincan Türk Telekal 11 galibiyet 2 mağlubiyet ve 33 puanla ikinci Samsun Büyükşehir Belediyespor ise 10 galibiyet 3 mağlubiyet ve 30 puanla üçüncü,. Erzincan Özel İdaresi aynı puanla dördüncü Bursa Osmangazi Belediyespor yine aynı punala beşinci sırada yer alırken temsilcimiz Osmancık Barış Boyar Badmintan Akademi takımı ise 18 puanla altıncı sırada bulunuyor.,