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HURŞİT BOZKURT

İşletmeciliğini Yasin Şahinbaş, Ahmet Şahinbaş ve Adem Rıfat Şahinbaş’ın yaptığı Şahinbaş Otomotiv dualarla hizmete girdi.

Oto Galericiler Sitesi 2.Sokak’ta (MY Koleji arkası) Çorum halkının hizmetine giren Şahinbaş Otomotiv’in açılışına MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Galericiler Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Şahinbaş ailesine hayırlı olsun dileklerini ileterek, işyerini gezdi.

Açılışta davetlilere yemek ikramı yapıldı.

2.el ve sıfır oto alım satımda kalite ve güvenin adresi olduklarını belirten Yasin ve Ahmet Şahinbaş, araç alacakları Şahinbaş Otomotiv’e uğramadan almamalarını tavsiye etti.