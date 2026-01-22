Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Ocak Ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.
Hayvan barınağında sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan uygulamalar değerlendirilerek, 2026 yılı işletmesine dair bilgi paylaşımı yapıldı.
Vali Çalgan, sahipsiz dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.
Muhabir: Çorum Hakimiyet