Ahlatçı Çorum FK cumartesi günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cuma akşamı sahasında Bandırmaspor’u en farklı skorla yenerek moral bulan Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta takıma bir gün izin verdi. Cumartesi gününü izinli geçiren kırmızı siyahlı takım dün saat 15’de tesisde toplanarak haftanın ilk antrenmanına çıktılar.

Tesis kondisyon salonunda yapılan ilk çalışma öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçının analizini yaptı ve futbolculara doksan dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan verdikleri mücadele ve kazanma isteği nedeni ile teşekkür etti.

Daha sonra salonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takımda Bandırma maçında doksan dakika forma giyen futbolcular yenileme hareketlerinin ardından çalışmayı tamamladılar. Oynamayan ve az süre alanlar ise kalan bölümde yarı alanda pas ve oyun formatındaki taktik antrenmanla sona erdi.