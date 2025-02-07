Ahlatcı Çorum FK’da yarın Sakaryaspor ile oynanacak maçın kadrosu açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımda dün sabah yapılan antrenmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanan maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Hasan Hüseyin Akınay, Ahmet Said Kıvanç, Kerem Kalafat, Zargo Toure, Kadir Seven, Loick Landre, Erkan Kaş, Atila Turan, Ferhat Yazgan, Tunahan Ergül, Atakan Akkaynak, Daniel Avounou, Atakan Cangöz, Ozan Sol, Amat Catic, Burak Süleyman, Suat Kaya, Eren Karadağ, Ali Akman, Thomas Verheydt ve yeni transfer Eren Tunalı. Kırmızı Siyahlı takımda maç kafilesi öğlen saatlerinde Sakarya’ya hareket etti.