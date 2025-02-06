Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 14’de Stadyumda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasına sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse dışında tüm futbolcular katıldılar.

Adelesinde ağrı olan Eren ise takımdan ayrı olarak özel programda çalıştı. Thomas ise dün takımla birlikte çalışmaya başladı.

Taktik çalışma öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta Sakaryaspor maçının oyun taktiği üzerinde futbolculara bilgiler verdi. Ardından önce yarı sahada ardından da tam sahada Sakaryaspor maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Direktör Özbalta zalışma sıasında gördüğü eksikleri çalışmayı durdurarak uyardı.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışmasında Teknik Heyet’in Sakaryaspor maçında sahaya süreceği onbir konusunda bazı mevkilerde arayış içinde olduğu gözlendi.

Çorum FK Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak ve öğleden sonra Sakarya’ya hareket edecek.