Çorum FK cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçı için bugün yola çıkıyor.

Bugün sabah 11’de yapacağı ter antremanı ile Sakaryaspor maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayacak kırmızı siyahlı takım öğlen yemeğinin ardından karayolu ile Sakarya’ya hareket edecek.

Akşam saatlerinde Sakarya’da kalacağı otele yerleşecek olan Çorum FK yarın öğlen saatlerinde burda yapacağı hafif bir çalışma ile Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Çorum FK bu maçın ardından karayolu ile Çorum’a dönecek. Kırmızı Siyahlı takım salı günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Biletler bugün satışa çıkacak

Öte yandan Ahlatcı Çorum FK’nın 11 Şubat salı günü sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkacak. Kırmızı Siyahlı Kulüp tarafından bilet fiyatları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.