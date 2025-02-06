Sakaryaspor cumartesi günü sahasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Amedspor deplasmanında son dakika golü ile 2-2 berabere kalarak moral bulan yeşil siyahlı takım Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kendi tesislerinde yaptığı çalışmada futbolcuların neşeli ve moralli oldukları gözlendi.

Yeşil siyahlı kulübün tecrübeli file bekçisi Szumski’nin tedavisi devam ediyor.

Tecrübeli kalecinin maçta forma giyip giymeyeceği son kontrolde belli olacak.