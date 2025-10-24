Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspo'a FİFA'dan kötü haber geldi.

Medyadetay'ın haberine göre, Sakaryaspor eski oyuncuları Nsana Simon, Nicolas Nkoulou ve Atanas Kabov’un alacakları nedeni ile yasaklı duruma düştü.

1.Lig’de 4’üncü sezonu geçiren Sakaryaspor özellikle yabancı oyunculara olan borçları nedeni ile sık sık FİFA’da yasaklı konuma geliyor.

Yeşil Siyahlılar bu kez eski oyuncuları Nsana Simon, Nicolas Nkoulou ve Atanas Kabov’un alacakları nedeni ile yasaklı duruma düştü.

FİFA’nın 23 Ekim’de güncellenen yasaklı kulüpler listesinde yerini alan Sakaryaspor’un söz konusu oyunculara ödeme yapması durumunda yasağı kaldırabileceği öğrenildi.