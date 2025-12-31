Sakaryaspor’da transfer hareketliliği başladı.

Olağan üstü genel kuruldan sonra ilk icraatını açıklayan Enes Zengin ve ekibi, Sportif Direktörlüğe Metin Çerlik’in getirildiğini duyurdular.

İlk isim: Kongre’nin ardından Kolları sıvayan ve harekete geçen Başkan Enes Zengin, İlk icraat olarak Sportif Direktörü açıkladı.

Daha önce birlikte çalıştığı Metin Çerlik ile anlaşan Zengin,Hoca konusunu ve transfer çalışmalarını Metin Çerlik ile birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Ligde zor günler geçiren Sakaryaspor, Başkan olarak Enes Zengin’e, Sportif Direktör olarak da Metin Çerlik’e emanet edildi.

Kısa sürede toplanıp görev bölümü yapacak olan Zengin ve ekibi önceliği bu ligi çok iyi bilen Teknik Direktöre verecek.