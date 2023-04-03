İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekteri Sungurlulu hemşehrimiz Salim Çoruk, CHP Ankara 1. Bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

Tecrübeli bürokratın ikinci tercihi ise Çorum oldu.

1965 yılında Sungurlu’da doğan Salim Çoruk, ilk ve ortaokulunu Sungurlu’da lise ve yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı.

2017 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Çoruk, 1991 yılında başladığı memuriyet hayatında çeşitli görevler üstlendi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olan Çoruk, 30’un üzerinde ülkede incelemelerde bulunarak edindiği bilgileri üye belediyelerin hizmetine sundu. Kamusal alanda ve örgütlü mücadele alanında edindiği tecrübelerini Türkiye’nin siyasal, ekonomik sorunlarını sosyal demokrat birisi olarak ülkenin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi ve cumhuriyet ilkelerinin egemen kılınması için çalışacağını açıklayan Çoruk, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması ve TBMM’de CHP çoğunluğunun sağlanması için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

SALİM ÇORUK KİMDİR?

Salim Çoruk, uluslararası düzeyde 30 ülkeye Birlik olarak birçok belediye başkanı ve personel ile birlikte teknik ve idari inceleme eğitimlerine katıldı.

Bu kapsamda, tecrübe edinme ve bilgilenme imkânı buldu. Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevler aldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Kurucu MYK Üyeliği ve Örgütlenme Genel Sekreterliği, Birleşik Büro İş Sendikası Kurucu MYK Üyeliği ve Örgütlenme Genel Sekreterliği, Tüm Yargı Sendikası MYK Üyeliği ve Örgütlenme Genel Sekreterliği, Tüm Yargı Mensupları Derneği Kurucu Genel Başkanlığı, Çorumlular Derneği Mamak Şubesi Yöneticiliği, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Onursal Üyeliği, Mamak Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurul Üyeliği, Çankaya Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurul Üyeliği yaptı. (Haber Merkezi)