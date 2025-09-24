Çorum FK'nın Kocaelispor'dan transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, Serikspor maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Serik maçındaki kötü futbolu nedeniyle eleştirilerin odağında olan Çağlayan, şampiyonluk sözü verdi.

Çağlayan; "“Arca Çorum FK bu sezon ipi göğüsleyecek. Trendyol 1.ligin şampiyonu Arca Çorum FK olacak. Bu oyuncu grubu bunu başaracak. Çorum şehri ve taraftarlarımız hayallerinin gerçekleşeceği güne kadar desteklerini esirgemesin. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun.” ifadelerini kullandı.