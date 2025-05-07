Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Kaymakamlıkspor şampiyon oldu.

Oğuzlar Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı.

Oğuzlar Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Jandarmaspor'u 3-0 yenen Kaymakamlıkspor, şampiyon oldu. Turnuvada Jandarmaspor ikinci, Esnafspor da üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.

Demirkıran, AA muhabirine, sporun tabana yayılması, devletin yaptığı tesislerde spor yapma imkanı sağlamak amacıyla ilçelerde turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

Çocukları ve ev hanımlarını spora teşvik etmek istediklerini belirten Demirkan, sağlıklı yaşam için vatandaşları sporla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Turnuva finalinin Hıdırellez'e denk gelmesinden ötürü, ödül töreninin ardından Hıdırellez ateşi yakıldı.

Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, davul-zurna eşliğinde sinsin oynayarak, ateşin üzerinden atladı.