Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Çorum FK'nin yeni transferi Emeka Eze ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, şampiyon olarak takımı Süper Lig'e taşıyacaklarını vurguladı.

Sakatlanmadan sezonu bitirmek istediğini anlatan Eze, "Sezon başlarken 'şu kadar gol atarım' şeklinde hesap yapmıyorum. Benim için öncelik sakatlanmamak. Takım arkadaşlarım ve kendimin sakatlanmaması için Allah'a dua ediyorum. Elimden gelen gol katkısını takımıma sağlamak istiyorum." diye konuştu.