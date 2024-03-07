Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Masa Tenisinde büyük bir başarıya imza atan Çorum Spor İhtisas ve Çorum Gençlikspor takımlarını yemekte misafir etti.

21-25 Şubat tarihlerinde Amasya’da yapılan 100. Yıl Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular takımlar, tekler, çiftler ve karışık çiftlerde dört Türkiye Şampiyonluğu 2 Türkiye ikincili, 2 Türkiye üçüncülü ve 2 Türkiye dördüncülüğü kazanan Çorum Spor ihtisas ve Çorum Gençlikspor kulübü antrenörleri Mesut Kuşgöz, Derya Kuşgöz, Ergün Erkoçak ve Derya Bilgi Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Başkan Yardımcıları Necat Yazıcı ve Ömer Yağlıdere ile yönetim kurulu üyesi Mesut Çetinoğlu’nun misafiri oldular.

Yemek sonunda bir konuşma yapan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı masa tenisinde Çorum’un artık Türkiye’de söz sahibi konuma geldiğini belirterek gençlerde elde edilen bu başarılardan gurur duyduklarını belirterek emeği geçen antrenör ve sporcuları kutladı.

Antrenör Mesut Kuşgöz de ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kuruluna bu jestinden dolayı teşekkür etti ve daha büyük başarılar kazandırmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.