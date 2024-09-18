Halkın Sesi Partisi İl Başkanı Emre Hidayet Mert, Belediye Spor Kulübü’nden ilişiği kesilen şampiyon sporcularla ilgili açıklama yaptı.

Emre Hidayet Mert, kulüple ilişiği kesilen Mustafa Tayyip Küçük ve Hasan Taha Küçük isimli sporcularla ilgili belediye binası önünde açıklama yaparak tepki gösterdi.

Güreş Antrenörü Levent Kaleli ve Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’tan dolayı sporcuların kulüple ilişiğinin kesildiğini iddia eden Mert, Mustafa Tayyip Küçük ve Hasan Taha Küçük’ün babaları Halis Küçük’ün seçimden önce Güreş Antrenörü Levent Kaleli yaşadığı tartışmadan dolayı kulüple ilişiğinin kesildiğini söyleyerek, spor kulüplerine ve çalışma alanlarına girme yasağının getirildiğini ifade etti.

Mustafa Tayyip Küçük ise, İsmail Yağbat’ın kendilerine “Benim Belediyemin spor salonlarına giremezsiniz, sporcularımızla temasta dahi bulunamazsın” dediğini ileri sürdü.