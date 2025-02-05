Çorum Sanayi Sitesi esnafları bölgede bulunan kamelyaların pis bırakılmasından ve çevrenin kirletilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Çorum Sanayi Sitesinde bulunan kamelyaların özellikle esnaf dükkanını kapattıktan sonra vatandaşlar tarafından kullanıldığını ifade eden esnaflar, “Kamelyaları vatandaşlar kullanılabilir ancak yediklerini içtiklerini çöpe atsınlar etrafa bırakarak çevreyi kirletmesinler. Esnaflarımız sabahları işyerlerine geldiklerinde birde kamelyalarda temizlik yapmak zorunda kalıyor. Buraları kullananları hem esnaflara hem de çevreye saygılı olmaya davet ediyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.