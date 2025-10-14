Çorum'da bir oto lastik dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Aşağı Sanayi Sitesi Çelik 3. Sokak'taki bir lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye personeli, kapalı olan iş yerine, dükkan girişindeki kepengin bir bölümünü keserek girebildi.

İş yerinin bitişiğindeki madeni yağ dükkanının bir bölümü de ekiplerce tahliye edildi, sokağın elektriği kesildi.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Muhabir: Anadolu Ajansı