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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın göreve başlamasıyla birlikte kentte asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla başlatılan huzur uygulamaları meyvelerini bir bir topluyor.

Aynı uygulamalar sanayi sitesinde de devam ederken, sanayi esnafı ekmek tekneleri olan iş yerlerinin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine minnettar olduklarını söylediler.

Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da, akşamları sık sık gittiği sanayi sitesinde karşılaştığı gece bekçileriyle sohbet ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Sanayide daha önce sık sık yaşanan hırsızlık olayları başta olmak üzere drift atma, abartılı egzoz vs. gibi huzuru kaçıran olayların azaldığına dikkat çeken Necmettin Uzun, bu gibi durumlarla karşılaştığında kendisinin de hemen emniyet güçleri ile irtibata geçtiğini söyledi.