AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum FK – Sarıyer karşılaşması için deplasmana giden taraftarları Türk bayraklarıyla uğurladı.

Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Kadeş Meydanında toplanan taraftarlarla bir araya gelen AK Parti Çorum Gençlik Kolları teşkilatı, kırmızı-siyah renklere gönül veren futbolseverlere Türk Bayrağı dağıtarak tSarıyer maçında başarılar dileğinde bulunuldu. Samimi anların yaşandığı uğurlamada birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan yaptığı açıklamada; “Taraftarlarımızı şanlı Türk bayrağımız eşliğinde uğurladık. Çorum FK’ya bu zorlu mücadelede başarılar diliyor, sahadan galibiyetle ayrılmalarını temenni ediyoruz. Yolunuz açık, zafer sizin olsun” ifadelerini kullandı.

Taraftarlar ise yapılan bu anlamlı destekten dolayı AK Parti Çorum Gençlik Kollarına teşekkür ettiler.