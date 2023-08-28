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Hafta sonu ailesiyle birlikte Samsun'a giden ve girdiği denizde boğularak yaşamını yitiren Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Burak Tur Sahibi Satılmış Candan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, oda üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Satılmış Candan'ın cenazesi doğup büyüdüğü Seydim Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.