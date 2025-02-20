Okul Sporları Küçükler Satranç il birinciliğinde ödüller sahiplerini buldu. İlimizi gruplarda temsil edecek okullarda belli oldu. Turnuvada şampiyon olan Küçükler Genel Kategoride Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu Küçük Kızlar Genel Kategoride Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ilimizi gruplarda temsil edecek.

Küçükler Genel Satranç Takım yarışmalarına 14 Takım 73 Sporcu ile mücadele ederken Küçükler Kızlar Takım yarışmalarına ise 8 Takım 38 Ssporcu mücadele etti..

İki gün süren satranç takım yarışmalarının sonunda Küçükler Genel Kategoride Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu şampiyonluğu göğüslerken, ikinciliği Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu elde etti. Üçüncülüğü Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, dördüncü Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu oldu.

Küçükler Kızlar yarışmalarında ise şampiyonluğu Necip Fazıl Kısakürek ortaokulu kazanırken, İkinciliği Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu, üçüncülüğü Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, dördüncü ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunun 2 takımı oldu.

Turnuvada şampiyon olan Küçükler Genel Kategoride Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu Küçük Kızlar Genel Kategoride Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Nisan ayında yapılacak olan grup yarışmalarına ilimizi temsil edecekler.

Satranç İl temsilcisi Mesut Çetinoğlu 2024-2025 Okul Sporları Mahalli Küçükler Genel ve Kızlar Satranç Takım Şampiyonasına katılan okullarımızı ve sporcuları tebrik etti ve grup yarışmalarında başarılar diliyorum dedi.