Demokrat Parti, Çorum Belediye Başkan Adayı için tanıtım toplantısı düzenledi.

Şelale Kafe’de düzenlenen basın toplantısına Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, Belediye Başkan Adayı Murat Teryaki, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç ile parti yönetimi katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, “Ülkenin her bir metrekaresinde hizmeti olan Demokrat Parti olarak dün olduğu gibi bugünde kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan; yargının tarafsız ve bağımsızlığı ile hukuk güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı; katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu; temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı; şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı; hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve verimli bir yönetimin hayata geçirildiği; herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı; çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, milletimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye ve Çorum idealini gerçekleştirmek için yola çıktık.” dedi

‘Çıktığımız bu yolda kavga için değil, sevgi tohumları ekmek için yürüyeceğiz.’ diyen Damar; “Birbirimizi ötekileştirmek için değil, milletçe ve kardeşçe kucaklaşmak için konuşacağız. Siyasi menfaatler uğruna ayrıştıranlardan olmayıp farklılıklarımızı zenginlik addedip birleştirmeye çalışacağız. Politikalarımızı üretme, uygulama ve karar almada şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, çoğulculuk, katılımcılık, kurumsallaşma, her alanda liyakat, istişare ve ortak aklı esas alacağız. 22 yıllık bir süreçte yaşanılan sorunların tespitlerini yaptık, çözümleri üzerinde çok çalıştık, her geçen gün daha fazla heyecanlandık, inşallah seçim sürecinde Çorum ve Çorumlunun sorunlarını ve çözümlerini meydanlarda anlatacağız. 31 Marta halkımız bize yetki verirse hemşehrilemizin mutluluğu için çalışacağız.” ifadelerini kullandı

Çorum ve Çorum halkının emrinde olduklarını belirten Damar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Doğduğumuz, doyduğumuz, her bir köşesinde anılarımızın olduğu güzel Çorum’umuza vefa borcumuz var. İşimizi ve aşımızı bu şehirde kazandık. Çorum’lu olmaktan, bu şehre hizmet etmekten, bu güzel insanlara katkı yapmaktan her daim onur ve gurur duyacağız. Güzel şehrimizin emrinde olacağız. Sorunlarına hep birlikte çözüm bulacağız. Birlikte çözüm olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bu şehirde polemikten yana değil, pozitif politikalardan taraf olacağız. Bu şehir için sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, emekçilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz, çevremiz ve özellikle de bayanlarımız için, bu şehirde üreten ve bu şehirde tüketen insanımız için laf değil, iş üretmekten yana olacağız. Bizler, sorunlara çözüm olmak için sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, hisseden yüreğiniz olarak yanı başınızda olacağız. Çorum için ortak aklı esas alarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Bizlerle birlikte yol yürümek, katkı sunmak isteyen tüm arkadaşlarımızı birlikte yürümeye ve memleketimize çözüm olmaya davet ediyoruz. “Ben” değil, “Biz” olacağız. Sorun değil çözüm üreteceğiz. Hep birlikte düşüneceğiz, hep birlikte karar vereceğiz, hep birlikte yürüyeceğiz. Başarıya giden yolda engel tanımayacağız. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi çözüm birlikteliğine davet ediyoruz.”

Demokrat Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Murat Teryaki ise konuşmasında yaşanabilir Çorum vurgusu yaptı.

Teryaki, sosyal belediyecilik, alt yapı, ulaşım, spor, tarım, imar konularında Çorum için önemli projelerinin olduğunu belirterek, seçilmeleri halinde bunları hayata geçirmek istediklerini ifade etti.