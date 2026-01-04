Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda odanın yeni başkanı Arap Ali Gür oldu.

TSO Fuar Kompleksinde gerçekleşen genel kurula bazı oda başkanları ile çok sayıda üye katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal üstlendi.

5F1226B0 Bf2D 4308 8479 6Fe3E817681A

ÜYELER YÖNETİME GÜVENOYU VERMEDİ

Genel kurul gereği okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporunun ardından oylamaya geçildi. Oylamada denetim ve yönetim kurulu raporları oy çoğunluğu ile reddedildi.

Eski başkan hayatını kaybetti
Eski başkan hayatını kaybetti
İçeriği Görüntüle

040141Dd 6D84 484F A60B E92A4D27C551-1

Açılış konuşmalarının ardından da seçime geçildi.

Seçimde 338 oy alan Arap Ali Gür oda başkanlığına seçilirken, Erdoğan Yılmaz ise 318 oy da kaldı.

Odanın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: “Muhammed Ömer Şentürk, Haydar Yılancı, Hüseyin Şen, Murat Altınkaya, Özkan Yeşil, Bedirhan Gürel.”

Muhabir: Murat Çetin