Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda odanın yeni başkanı Arap Ali Gür oldu.

TSO Fuar Kompleksinde gerçekleşen genel kurula bazı oda başkanları ile çok sayıda üye katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal üstlendi.

ÜYELER YÖNETİME GÜVENOYU VERMEDİ

Genel kurul gereği okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporunun ardından oylamaya geçildi. Oylamada denetim ve yönetim kurulu raporları oy çoğunluğu ile reddedildi.

Açılış konuşmalarının ardından da seçime geçildi.

Seçimde 338 oy alan Arap Ali Gür oda başkanlığına seçilirken, Erdoğan Yılmaz ise 318 oy da kaldı.

Odanın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: “Muhammed Ömer Şentürk, Haydar Yılancı, Hüseyin Şen, Murat Altınkaya, Özkan Yeşil, Bedirhan Gürel.”