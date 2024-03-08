Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Osmancık, Mimar Sinan ve Gülabibey Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında Yeniden Refah Partisi’nin afişlerini yırtılmasına ve kaldırılmasına tepki gösterdi.

Kuşcu, afişleri kaldıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ve hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

BİRİLERİ SEÇİM HAVASINI BOZMAYA ÇALIŞIYOR

Birilerinin iyi giden seçim havasını bozmaya çalıştığını ifade eden Kuşcu;

“Seçim startını verdiğimiz günden itibaren şu mesajı vermiştik. Seçimlerin centilmenlik çerçevesinde ve sükûnetle geçmesi idi. Gördüğümüz kadarıyla tüm belediye başkan adayları gerekli hassasiyeti gösteriyorlar lakin bazı kendini bilmez kişiler, bu güzel giden seçim havasını bozmak istiyor. Havayı bulandırmak istiyor. Özellikle yeniden refah partimizin yapmış olduğu çalışmalara yönelik saldırılarda bulunuyorlar. Bizlerin dişimizden tırnağımızdan artırdıklarımızla yaptırdığımız afişlerimizin bayraklarımızın, brandalarımızın sökülüp atıldığını tespit ettik.” dedi

SEÇİM GÜNÜ YAKLAŞTIKÇA SALDIRIYA GEÇTİLER

Seçim günü yaklaştıkça kendini bilmezlerin söylemlerle de saldırıya geçtiğini belirten Kuşcu;

“Biz Yeniden Refah Partisi olarak devletten seçim yardımı almıyoruz. Tamamen teşkilat mensuplarımızın kendi imkanlarıyla seçimlere hazırlanıyoruz. Teşkilatımıza gönül vermiş, asgari ücretli kardeşlerimizin kendi nafakalarından feragat ettikleri imkanlarla seçimlere katılıyoruz. Bu sebeple bunu yapanları şiddetle kınıyoruz, bunu yapanları Allah’a havale ediyoruz ve kul hakkına girdiklerini bildirmek istiyoruz. Bu hangi partiye yapılırsa yapılsın kabul edilebilir birşey değil. Tabi seçim günü yaklaştıkça bu kendini bilmez taife söylemlerle de saldırıya geçtiler. Partimize yönelik söylemler asla kabul edilebilir sözler değildir. İttifakın içerisindeyken bize methiyeler dizenler, ittifaktan ayrılınca bizi bölücü olarak itham etmelerini asla kabul etmiyoruz. Biz bölen değil aksine toparlayan partiyiz.” şeklinde konuştu

‘Biz birileri kazansın yada birileri seçim kaybetsin diye kurulmuş bir parti değiliz’ diyen Kuşcu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“Evet 14 Mayıs’ta bir seçim ittifakı yaptık. Hiçbir milletvekilliği pazarlığı yapmadan, hiçbir Bakanlık pazarlığı yapmadan, bu aziz milletin menfaatleri doğrultusunda 30 maddelik bir mutabakat metni imzalayarak bir ittifak yaptık. Hatta şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim seçimler 2.Tur’a kaldığında, seçilen milletvekilleri sahada yokken biz anlaşmamızın gereğini yerine getirdik ve sahalarda olan bizlerdik ama maalesef verilen sözleri tutmayan iktidar partisiydi. 30 maddelik mutabakat metnindeki maddeleri uygulamadığı gibi, tam tersi icraatlar göstermişlerdir. Örneğin ilave zam ve vergi getirilmeyecek maddesinin tam tersi olmuştur. Örneğin çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağıda olmamasının temin edilmesi maddesi yerine getirilmemiştir ve yine bu seçimlerde bir beka meselesi de yoktur. Belediye başkanlarının görev ve yetkileri bellidir. Bir belediye başkanı yasaları değiştiremez anayasayı değiştiremez ,askerimizi ordumuzu gidip bir yerde savaşa sokamaz. Millet İttifakının bileşenleri seçimlere kendi adaylarıyla katılıyor. Yani karşı gurupta bir birleşme söz konusu değil. İşte bu ve benzer sebeplerden dolayı ve en önemlisi halkımızın bizleri hiçbir ittifakın içerisinde görmek istemediğinden dolayı seçimlere kendi adaylarımızla müstakil olarak katılıyoruz ve en çok karşı çıktığımız Yeniden Refah Partisi’ne verilen oylar CHP’ye gidiyor sözüdür. biz bu seçimlerin tek favori partisiyiz. Bize verilen oylar bize seçim kazandırır. Sandığa yeniden Refah Partisi’ne atılan oy CHP diye çıkmaz. Refah Partisi diye çıkar. Biz birileri kazansın yada birileri seçim kaybetsin diye kurulmuş bir parti değiliz. Seçim kaybetme korkusu yaşayanların bu tarz algıyla varabileceği hiçbiryer yoktur. Seçim yaklaştıkça verilen boş vaatlere hemşerilerimizin karnı toktur. her seçim döneminde hemşerilerimizin önüne getirilen hızlı tren getiriyoruz havaalanı getiriyoruz yalanı artık tutmamaktadır. Biz aziz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Sandıktan çıkacak her türlü sonuca saygı duyuyoruz.”