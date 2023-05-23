FATİH AKBAŞ

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2.tur seçimi için seçmen kağıtlarının PTT aracılığı ile dağıtılacağını belirtti.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlarda seçmen kağıtlarının muhtarlıklardan alınacağı şeklinde bir algı oluştuğunu ve bundan dolayı da bir yoğunluk yaşandığını kaydeden Fevzi Şeker, “Önümüzde ki Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı 2.tur seçimi için seçmen kağıtlarının dağıtımı Çorum’da PTT tarafından postacılar aracılığı ile yapılacak.

Muhtarlıklara seçmen kağıdı bırakılmayacak. Seçmen kağıdı eline ulaşmayan vatandaşlarımız ise, e-devletin ‘nerede oy kullanacağım’ bölümünden nerede ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini görebilirler. Ayrıca seçimin ilk turunda gelen seçmen kağıtları da geçerli. İlk turda hangi okul ve sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da aynı okul ve sandıkta oy kullanılacak” dedi.