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Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Çepni Mahallesi Muhtar adayı olduğunu açıkladı.

1994 yılından beri reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren Sedat Ek, 1998 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliği yaptığı Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası’nda 3 dönemdir de başkanlık görevini yürütüyor.

Sedat Ek, esnaflıktaki ve oda başkanlığındaki bilgi, birikim ve tecrübesiyle ikamet ettiği Çepni Mahallesi’ne hizmet vermek amacıyla muhtar adayı olduğunu belirtti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Sedat Ek, mahallelerinde önemli eksikliklerin bulunduğuna dikkat çekerek, “Sorunların çözümünde sorumluluk almak adına muhtar adayı olmaya karar verdim. Gerek iş hayatında, gerekse de oda başkanlığı döneminde elde ettiğim tecrübeleri mahallemizin sorunlarının çözümünde kullanmak istiyorum. Mahalle sakini komşularımızdan da bana ve ekibime destek vermelerini bekliyorum. Mahalle sakinlerimizin vereceği destekle tüm sorunlarımızın çözümü için çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

(Haber Merkezi)