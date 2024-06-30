Erkan Makina sahibi Halil Erkan’ın oğlu Sefa Erkan, Özke Elektronik sahibi Aykut Kolağası’nın kızı Özge Kolağası ile dünya evine girdi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanları Av. Muzaffer Külcü ile Zeki Gül, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, sanayici ve işadamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın genç çiftin nikahını kıyarak mutluluklar diledi.

Hakimiyet, Sefa-Özge çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.