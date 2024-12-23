2. Amatör Küme’de ilk iki mücadelesi veren Dodurga Belediye Beyliğispor, Düvenci Belediyespor önünde 9-1’lik farklı skorla galip gelerek haftayı üç puanla kapattı ve 1. Küme’ye yükselme yolunda büyük avantaj yakaladı.

Düvenci Belediyespor karşısında ilk dakikadan itibaren üstün bir oyun çıkartan Dodurga Belediye Beyliğispor ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçtan 9-1 galip ayrılarak bitime iki hafta kala en yakın rakibi ile puan farkını üçe çıkardı ve büyük avantaj yakaladı.