Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Çorumlu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, Bayat’taki baba evini yeniden inşa etme hayalini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Vali Ali Çalgan, proje çalışmalarına bugün başlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Ali Çalgan, “Şehidimizin ailesi, devletimize emanettir” dedi.

Vali Çalgan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“20 Şubat 2025 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan P. Söz. Er Mustafa Uslu, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü öğle namazını müteakip düzenlenen askeri tören sonrası Bayat ilçesi Çukuröz Köyü mezarlığına defnedilmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun.

Şehidimizin babası Sadık Uslu’nun oturduğu ev Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yerinde yeniden yapılacaktır. Proje çalışmalarına bugün başlanmış olup, en kısa sürede kendisine teslim edilecektir.

Şehidimizin ailesi, devletimize emanettir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız konuyu yakından takip etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”