Uzun yıllar Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanlığı yapan Tuygun Hoşnut’un kızı Şehir Plancısı Aysu Hoşnut, Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi Aras İş Merkezi 1. Kat Numara 24/9 adresinde planlama, proje ve danışmanlık ofisini hizmete açtı.
Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra özel sektörde çalışarak tecrübe edinen Aysu Hoşnut, açılışa katılan misafirlere teşekkür etti.