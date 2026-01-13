Çorum Belediyesi ile Çorum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “Şehirden Şiire” şiir ve müzik dinletisi, TSO Konferans Salonu’nda yapıldı.

Programa, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kent Konseyi Başkanı Av. İsmail Yağbat, AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Gece, geçtiğimiz günlerde vefat eden ve Çorum’un önemli kültürel değerleri arasında yer alan Âşık Rıfat Kurtoğlu anısına, Akşemseddin Camii İmam-Hatibi Sefa Kırcı tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Duygusal anların yaşandığı tilavetin ardından program, şiir ve müzik dinletisiyle devam etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bu geceyi sanat ve kültürle iç içe, şiir dostlarının güzel dizelerle buluşacağı bir program olarak planlamıştık. Yaşasaydı belki de Rıfat ağabeyimiz de burada şiir okurdu. Bu nedenle programımızı onun anısına gerçekleştirmeye karar verdik. Bu sebeple programa Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladık. Rıfat ağabeyi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Aşgın, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gecede usta şairlerin kaleminden çıkan şiirler seslendirilirken, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Şiir ve müziğin iç içe geçtiği dinleti, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Programın sonunda konuşan Çorum Kent Konseyi Başkanı Av. İsmail Yağbat ise gecenin anlam ve önemine vurgu yaparak, “Çok güzel bir gece oldu. Katılım sağlayan tüm hocalarımızın ağzına, yüreğine sağlık. İyi ki bu programı düzenledik, iyi ki sizler de katıldınız. Başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere, kent konseyimizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat dolu etkinliklerde yeniden buluşmak dileğiyle” dedi.

“Şehirden Şiire” şiir ve müzik dinletisi, programa katkı sunan katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

