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Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Çorumlu Özel Harekat Başpolisi Şehit Mesut Demirkan, şehadetinin 8. yılında Özel Harekat Polisi arkadaşları tarafından kabri başında anıldı.

2015 yılında Hendek operasyonlarında Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Çorumlu Özel Harekat Başpolisi Şehit Mesut Demirkan'ı, aynı çatışmada yaralanıp gazilik unvanı alan Özel Harekat Polisi Hilmi Köse ile diğer arkadaşları merkeze bağlı Boğabağı Köyü’nde kabri başında dualarla andılar.

Ankara’dan gelen Özel Harekât Polisleri şehidin ailesini ve annesini ziyaret ettikten sonra, hep birlikte mezarlığa giderek kabri başında dua ettiler.

Şehit Mesut Demirkan’ın şehadetinden 3 ay sonra şehit düşen Özel Harekat Polisi Şehit Emre Beker’in babası emekli imam-hatip Uğur Beker'i de ziyaret eden özel harekat polisleri, şehit Emre Beker’in de kabri başında dua ederek, arkadaşlarını dua ve rahmetle andılar.