Ağrı'da 2020 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için vefat yıl dönümünde memleketi Çorum 'un İskilip ilçesinde mevlit okutuldu.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, programa Vali Ali Çalgan ile protokol üyeleri katıldı.

Şehidin manevi huzurunda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, mevlit okunmasının ardından şehit Emre Dokumacı için dua etti.

Vali Çalgan, mevlit programının ardından şehitlerin kabirlerinin yer aldığı Hacıkarani Mezarlığına ziyarette bulundu.