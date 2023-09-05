Geçtiğimiz hafta askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay için mevlit okutuldu.
Buharaevler Mahallesi’ndeki evinde düzenlenen mevlit programına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ile şehit astsubayın ailesi ve yakınları katıldı.
Programda Kur’an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi.