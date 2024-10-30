1994 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Er, Bayhan Köse'nin babası Zülfikar Köse dün hayatını kaybetti.
30 YIL SONRA VEFAT ETTİ
Şehit Bayhan Köse'nin babası Zülfikar Köse, evladının şehadetinden 30 yıl sonra yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün Sungurlu'nun Hacıosman köyü'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZEYE DERE DE KATILDI
Cenaze törenine Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Fatih Battar