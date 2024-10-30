1994 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Er, Bayhan Köse'nin babaZülfikar Köse  dün hayatını kaybetti.

30 YIL SONRA VEFAT ETTİ

Şehit Bayhan Köse'nin babası Zülfikar Köse, evladının şehadetinden 30 yıl sonra yaşamını yitirdi.

Kamulaştırılan binalar ekipler tarafından yıkıldı Kamulaştırılan binalar ekipler tarafından yıkıldı

Merhumun cenazesi bugün Sungurlu'nun Hacıosman köyü'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE DERE DE KATILDI

Cenaze törenine Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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Editör: Fatih Battar