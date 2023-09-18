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İnşaası bitmek üzere olan Diş Hastanesine, Şehit Jandarma Diş Tabibi Asteğmen Ömer Emiroğlu’nun isminin verilmesi talep edildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Av. Uğur Küçük, İl Sağlık Müdürlüğüne verdikleri dilekçe ile yapımı tamamlanma aşamasına gelen Diş Hastanesine, Şehit Jandarma Diş Tabibi Asteğmen Ömer Emiroğlu’nun isminin verilmesini teklif ettiler.

Şevket Erzen ile Av. Uğur Küçük, İl Sağlık Müdürlüğüne verdikleri dilekçede, Çorum nüfusuna kayıtlı Şehit Jandarma Diş Tabibi Asteğmen Ömer Emiroğlu’nun, Şırnak’ın Bestler-Dereler Karakoluna terör örgütünün yaptığı saldırı sonucu şehit olduğunu ve 24 Aralık 1991 tarihinde devlet töreni ile Ankara Cebeci Şehitliğine defnedildiğini ifade ederek, “Şehidin anne ve babası vefat etmiş olup, en yakınları olarak bizler bulunmaktayız. Vatan savunmasında canını feda edenlerin isimlerinin yaşatılması teamülüne de uygun düşecek bu teklifi tensiplerinize arz ederiz” ifadelerini kullandılar.