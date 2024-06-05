İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şehit öğrencisi Miail Kaya adına voleybol turnuvası düzenledi. Şehit Mikail Kaya’nın eşi, kardeşi ve İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuva dün oynanan maçlarla başladı.

Uzun yıllar İskilipspor’da futbol oynayan ve 2004 yılında Siirt Eruh’ta servis aracına düzenlenen saldırı sonucunda şepit olan Mikail Kaya adına düzenlenen turnuvada 16 takım mücadele ediyor. Dörderli dört grupta oynanan turnuvanın açılış törenine Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Şehit Mikail Kaya’nın eşi Beyhan Kaya ve okul yöneticileri katıldılar.

Turnuvnın ilk maçında Belediye İskilipspor, Fen Lisesi’ni 2-1, Greyder ise Emniyetspor’u 2-0 yendi. Dört grupta oynanacak maçlar her gün hafta içinde 17.30 ve 19.30’da oynanacak. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilecek.