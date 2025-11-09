Öncü Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor” programı, 7–9 Kasım 2025 tarihleri arasında GSB Riva Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından 35 okuldan 175 öğrencinin katıldığı yarışma, üç gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.

Öğrenciler; En Hızlı (40 m), En Güçlü (Mekik Koşusu), En Çevik (Catchpad) ve Parkur Yarışması olmak üzere dört farklı kategoride mücadele etti.

Yarışmada Çorum’u temsil eden Şehit Mustafa Solak Spor Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Elvan Koyuncu, “En Güçlü Sporcu (20 m mekik koşusu)” kategorisinde Türkiye ikincisi,

Elvan Efe Karaca, “En Hızlı Sporcu (40 m koşu)” kategorisinde Türkiye üçüncüsü,

Abdulkadir Tomuk, “En Çevik Sporcu (reaksiyon testi)” kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel takdim etti.

Türkiye genelinde 35 spor imam hatip lisesinde uygulanan özel müfredat, öğrencilerin hem akademik hem sportif yönden gelişmesini hedefliyor.