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19 Eylül Gaziler Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programı Çorum Şehitliği’nde devam etti.

Şehitlik’te düzenlenen törene Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Üsteğmen Sadık Doğan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Bu toprakların şehit kanıyla Türk milletinin öz yurdu haline geldiğini, devletin temellerinin en sağlam harcının ise gaziler tarafından atıldığını belirten Doğan;

“Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayraklaşan kutsal vatan toprağına düşerken şanlı sancağımızın bükülmez bilekleriyle arşa kaldıran her şehidin bu toprakları Türk milletinin öz yurdu yaptığının bilincindeyiz. Milletimizin namus ve haysiyeti uğrunda varlığımız, birliğimiz, kardeşliğimiz için bedenlerini siper eden fedakar gazilerimizin milletimizin temellerine en sağlam ve en kıymetli harcı kattıklarını asla akıldan çıkarmayacağız.” dedi

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Törenin devamında Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Tören Kur’an-ı Kerim tilavetini okuması ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitler için dua edilmesi ile sona erdi.