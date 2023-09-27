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HARUN AKKAYA

Çorum’da 20 yıldır müzik sektöründe faaliyet gösteren Ali Ekber İnaç, Şehr-i Sanat Akademi isminde müzik okulu açtı.

Ali Ekber İnaç, bilgi ve tecrübelerini artık açtığı okulda müzik severlere aktaracak.

Müziğe ve sanata ilgi duyan herkesin bu fırsatı değerlendirebilmesi için kapılarını açtıklarını kaydeden Şehr-i Sanat Akademi Kurucusu Ali Ekber İnaç, hizmet verdikleri alanlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Modern ve Geleneksel Enstrümanlar: Bağlama, gitar, piyano, keman, bateri, yan flüt gibi birçok enstrümanın eğitimini alabilirsiniz.

Klasik Modern Şan Dersleri: Şan yeteneğinizi geliştirmek istiyorsanız, deneyimli eğitmenler eşliğinde bu dersler size rehberlik edecek.

Bilsem Hazırlık Dersleri: Bu kurs ile öğrencilerin zihinsel ve yaratıcı kapasitelerini geliştirmek, sınav formatına uygun stratejiler öğretmek için tasarlanmıştır.

Okul Öncesi Çocuklar İçin Dersler: Müziğe erken yaşta başlamak isteyen çocuklar için özel olarak tasarlanmış eğitim programları ile çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayacak.

Müzik Öğretmenliği ve Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri: Doğru şarkı söyleme çalışmaları, melodik hafıza geliştirme ve daha bir çok eğitim seçenekleri sunmaktayız.

Resim Kursu: Temel çizim teknikleri, boyama yöntemlerinin geliştirilmesi, karakalem çalışmaları, renk çalışmaları gibi bir çok teknik konuda alanında uzman eğitmenler ile eğitimler verilmekte.

Ayrıca Şehr-i Sanat Akademi bünyesinde her türlü müzik enstrümanı, enstrüman tel ve aksesuarlarının satışı, bakım ve onarımı yapılıyor.”

Bilimsel olarak kanıtlandığı üzere hayatında müzik olan çocuklarda ritim duygusunun geliştiğini ve işitsel olarak daha kolay algılamaya başladıklarını dile getiren Şehr-i Sanat Akademi Kurucusu Ali Ekber İnaç, “Seslere karşı duyarlılıkları artar, dikkat, konsantrasyon, matematik becerileri gibi alanlarda olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Çocuklarımızın sosyalleşmesine ve arkadaş grubuna dahil olmasına aracılık eder. En başta ben ve Akademimizde bulunan alanında uzman eğitimci kadromuz ile hayallerinizde her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Şehr-i Sanat Akademinin faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilere www.şehrisanatakademi.com adresinden ulaşılabilir.