HURŞİT BOZKURT

MHP’den milletvekili seçilen Vahit Kayrıcı’yı tebrik eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yıllardır ilçemizi temsil konusunda hep başka yerlere muhtaç olan şehrimizin artık sahipsiz kalmayacağına inancım tamdır” dedi.

‘DERE VE KAYRICI’NIN SUNGURLU’MUZA SAHİP ÇIKACAKLARINDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK’

Seçim sonuçları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, MHP’den milletvekili seçilen Vahit Kayrıcı’yı tebrik ederek, “Yıllardır ilçemizi temsil konusunda hep başka yerlere muhtaç olan şehrimizin artık sahipsiz kalmayacağına inancım tamdır. Bizler için siyaset sadece bir araçtır, aslolan ilçemizin menfaatleridir ve bugün itibariyle bütün siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp ilçemizin çıkarlarına odaklanmamız gerekmektedir. Milli Savunma Bakan Yardımcımız sayın Muhsin Dere ve Milletvekilimiz sayın Vahit Kayrıcı’nın omuz omuza vererek Sungurlu’muza sahip çıkacaklarından hiç şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

‘ÜZERİME DÜŞMEYİ YAPMAYA HAZIRIM’

Üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Şahiner, “Artık bürokraside ve siyasette temsilcisi olan ilçemizin kalkınması konusunda Sungurlu Belediyesi ve şahsım olarak üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım. Bu vesile ile 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni eder, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de demokrasi şöleninde geçmesini dilerim” açıklamasında bulundu.

BİR TEBRİKTE İYİ PARTİ’DEN

Kayrıcı’ya bir kutlama mesajı da İYi Parti'den geldi. Kayrıcı’ya başarılar dileyen Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, “Bugün itibariyle siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp ilçemizin çıkarlarına odaklanmamız gerekmektedir Yıllardır İlçemizi temsil konusunda hep başka yerlere muhtaç olan ilçemizin artık sahipsiz kalmayacağına inancım tamdır” dedi.